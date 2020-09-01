بالصور.. اعتقال عصابة تروج لأجهزة غش في الامتحانات بالديوانية

ثمن وزير التربية علي حميد الدليمي، الثلاثاء، دور جهاز الامن الوطني في اعتقال مجموعة من مروجي اجهزة الغش الالكتروني بالديوانية، بهدف استخدامها للغش في الامتحانات العامة.

وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاجهزة الامنية في المحافظة رصدت عدداً من العصابات التي تحاول استمالة الطلبة وتبتزهم بمبالغ كبيرة، إذ ستعمل جاهدة على ملاحقة تلك الجماعات لينالوا عقوبات مشددة"، داعيا "الطلبة الى مواجهة هذه الحملات بالمزيد من الاجتهاد والنجاح والتفوق".

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وثمن الدليمي "اعتقال جهاز الامن الوطني مجموعة من مروجي اجهزة الغش الالكتروني بالديوانية، بهدف استخدامها للغش في الامتحانات"، مبيناً "وجود مراقبة مستمرة من قبل الاجهزة الامنية والملاكات التربوية في الوزارة، حيث يتم اتخاذ اجراءات قانونية وادارية ممن تثبت عندهم اجهزة الغش منها الحرمان من الامتحان وفتح تحقيق ومصادرة الاجهزة المضبوطة حفاظاً على رصانة العملية التعليمية".