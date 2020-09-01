قنبلة قرب مكتب الرئيس الأوكراني.. واعتقال حاملها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة الأوكرانية، الثلاثاء، رجلا بحوزته قنبلة قرب مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالعاصمة كييف.



وقال موقع الشرطة الوطنية الأوكرانية، في بيان، إنه "في الحي الحكومي بالعاصمة، اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلا بحوزته قنبلة يدوية، بجانب مكتب الرئيس الأوكراني".

وأضاف البيان: "لتوضيح الملابسات نقل رجال الشرطة المواطن إلى قسم شرطة (بيتشيرسك)، وتم ضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لإجراء بحث متخصص".

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وأكدت الشرطة أن "خبراء المتفجرات صادروا المادة الخطرة وسيتم فحصها وتم نقل الرجل وهو من مواليد عام 1966 إلى قسم شرطة بيتشيرسك لمعرفة التفاصيل".

واعتُقل الرجل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا، وبعد تفتيشه تم العثور على جسم مشبوه.

ووصل إلى مكان الحادث فريق تحقيق من الشرطة وخبراء المتفجرات إضافة إلى كلاب التفتيش.