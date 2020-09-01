الرئيس الفرنسي: القوى اللبنانية توافق على تشكيل حكومة خلال 15 يومًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الأطراف اللبنانية التزمت بتشكيل الحكومة خلال أقل من أسبوعين.



وأضاف ماكرون، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للبنان، أن "السلطات اللبنانية إذا لم تف بوعودها بنهاية أكتوبر فستكون هناك عواقب، ولن يفرج المجتمع الدولي عن المساعدات المالية، ولن نقدم للبنان شيكا على بياض اليوم".

وألمح ماكرون إلى أن "السلطات اللبنانية قد تتعرض لعقوبات إذا ثبتت مشاركتها في الفساد".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "خارطة الطريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي".

وأكد أنه تلقى تعهدات بأن القوانين ذات الصلة ستقدم للبرلمان اللبناني.

وتابع: "شاهدنا تأخر الإصلاحات في لبنان وتعرضها لعوائق مرات كثيرة في العقود الماضية، ونطالب بإحراز تقدم في لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

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وشدد على أن "السلطات اللبنانية يجب أن تتعلم الدرس من المأساة".

وذكر أن "الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحتاج إلى تنسيق أفضل بشأن المساعدات للبنان"، مضيفا: "لن ندير ظهرنا عن تقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان".

وأكد ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، أنّ مساعيه تعدّ "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي.

وأبدى استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولي جديد مع الأمم المتحدة الشهر المقبل.

وكان ماكرون عقد لقاء مع مختلف القوى السياسية خلال زيارته الأولى لبيروت في السادس من أغسطس/آب، بعد يومين من انفجار المرفأ.

كما التقي ماكرون، الثلاثاء، مع نظيره اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي وكبار المسؤولين ورؤساء كتل برلمانية وسفراء، حيث شدد على تشكيل "حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت".

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومة في لبنان أسابيع عدّة أو حتى شهوراً في لبنان.