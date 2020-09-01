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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة ألمانية: ضباط أتراك رفضوا أوامر أردوغان بإغراق سفينة يونانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب من الجيش اختلاق واقعة ساخنة في مياه شرق المتوسط، مثل إغراق سفينة يونانية أو إسقاط مقاتلة.
وذكرت صحيفة "بنتا بوستاجما"، أن الضباط الأتراك رفضوا أوامر الرئيس بتنفيذ عملية لإغراق سفينة يونانية أو إسقاط طائرة مقاتلة.
وتحت عنوان "معركة أردوغان المحسوبة"، أوضحت دي فيلت الألمانية، أن الرئيس التركي أصدر الأمر لجنرالات الجيش، وقال: "عليكم فعل ذلك دون أن يقتل أحد" لكن الجنرالات رفضوا الاقتراح.
وأوضحت أنه تم تقديم مقترح آخر يفيد بإمكانية إسقاط طائرة يونانية، حيث يمكن للطيار استخدام منصة الإطلاق لإنقاذ نفسه، والقفز من الطائرة.
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