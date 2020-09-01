قرار أمريكي عاجل بشأن قبرص يُربك حسابات تركيا وأردوغان في شرق المتوسط

أعلنت قبرص، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت جزئياً حظر التسليح المفروض عليها.

وقال نيكوس أناستاسيادس، الرئيس القبرصي، في تصريحات له عبر حسابه على موقع تويتر، إنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي اليوم، الوضع في منطقة شرق البحر المتوسط والانتهاكات التركية.

وأضاف أناستاسيادس: "أعرب كلانا عن قلقنا الشديد بشأن الوضع المضطرب في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشددنا كذلك على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة، في ضوء السلوك العدواني لتركيا".

وأعرب الرئيس القبرصي عن ترحيبه برفع حظر الأسلحة الأمريكي على مواد الدفاع غير الفتاكة، مؤكداً أنه تطور إيجابي يعزز العلاقة الأمنية الثنائية بين قبرص والولايات المتحدة.

وأكد أناستاسيادس، خلال الاتصال، على ضرورة استئناف عملية التفاوض بشأن توحيد الجزيرة القبرصية ومواجهة التهديدات التركية.

من جانبها، علّقت تركيا على قرار الولايات المتحدة برفع حظر التسليح المفروض على قبرص.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن جمهورية قبرص "يسمم أجواء السلام ولا يتماشى مع روح التحالف."

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وأضافت الخارجية التركية أنه إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص، "فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة."

ويأتي القرار الأمريكي في خضم توتر مرتفع بين تركيا من جهة وجمهورية قبرص واليونان من جهة أخرى، بشأن النزاع على الحدود البحرية في خضم سعي أنقرة للسيطرة على موارد الغاز في البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص حتى 11 سبتمبر.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بالاستمرار في التصعيد بشرق البحر المتوسط، رغم نداءات بروكسل لها بالتحرك نحو التهدئة وإنهاء الأزمة عبر الحوار.

وذكرت فضائية "روسيا اليوم"، أن الاتحاد الأوروبي حمل أنقرة مسئولية الوضع السيء في شرق المتوسط.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل بعثت رسائل "واضحة" إلى أنقرة عبر قنوات متعددة، وعلى تركيا أخذها بعين الاعتبار، حتى لا تضطر الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات مضادة.

وأضاف: "نحن واضحون من ناحية الموقف، الهدف، التوقعات والنتائج"، مضيفًا أن المطلوب حاليًا من تركيا هو أن تكف عن التصعيد، وتجلس إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول مستدامة لكافة المشاكل.