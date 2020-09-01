بيان من البيت الأبيض حول صحة قلب ترامب

أصدر البيت الأبيض بياناً حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الدكتور شون كونلاي، طبيب الرئيس ترامب، في بيان نقلته وسائل إعلامية، إن الرئيس الأمريكي يتمتع بصحية جيدة، مشيراً إلى أنه لم يصب ولم يخضع لتحاليل طبية مرتبطة بتعرضه لجلطات أو تخثرات.
وأكد كونلاي أن ترامب يتمتع بصحة جيدة وليس هناك من مخاوف حول قدرته على القيام بعمله، مضيفاً: "أتوقع منه أن يحافظ على لياقته من أجل إتمام مهامه الرئاسية."
وكانت وسائل إعلامية محلية قد ذكرت أن الرئيس الأمريكي "تعرض إلى جلطة دماغية"، وذلك خلال زيارة مفاجئة لمستشفى "والتر ريد" في نوفمبر الماضي.
وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "إنهم يحاولون القول أنني تعرضت لسلسلة من السكتات الدماغية الصغيرة.. هذا لم يحدث أبدا"، واصفا ما جاء في هذا الصدد بأنه "أخبار مزيفة".
وأضاف ترامب: "ربما يشيرون إلى مرشح آخر من حزب آخر"، في إشارة على ما يبدو إلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وتأتي تصريحات ترامب رداً على ما جاء في كتاب مايكل شميدت، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، بشأن طلب تلقاه نائب الرئيس مايك بنس بـ"أن يكون على أهبة الاستعداد لتولي سلطات الرئيس مؤقتاً، إذا اضطر ترامب للخضوع لإجراء طبي كان سيتطلب تخديره تماما".
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