21 ألف جنيه أسبوعيا.. ضبط مسجل خطر يروج للزواج العرفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسجل خطر وسيدتين؛ لاتهامه باستغلالهما السيدتين في أعمال منافية للآداب .

وضُبط بحوزته هاتف محمول يحتوى على العديد من الرسائل تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واعترف المتهم باستقطابه لفتيات وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل ألفي جنيه على أن يتقاضى مبلغ 7 الآف عن كل سيدة، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما.

وأيدت السيدتان أقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.