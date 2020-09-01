واشنطن: إعفاء قبرص مؤقتًا من قيود حظر استيراد الأسلحة الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إعفاء قبرص مؤقتًا من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ناقش خلاله تعميق العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين.

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وأبلغ بومبيو، الرئيس أناستاسيادس بقرار واشنطن بالتنازل عن القيود مؤقتًا للسنة المالية 2021، على التصدير وإعادة التصدير وإعادة النقل والاستيراد المؤقت لمواد الدفاع غير الفتاكة والخدمات الدفاعية الخاضعة للرقابة بموجب لائحة التجارة الدولية في الأسلحة الموجهة أو الناشئة في قبرص.

وجدد بومبيو، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين وطائفتين، مما سيفيد جميع القبارصة.

من جانبها علقت الخارجية التركية على القرار الأمريكي، قائلة إنه يسمم الأجواء ولا يتماشى مع روح التحالف، مهددة بإتخاذ خطوات مماثلة حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها.