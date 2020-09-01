جامعة بني سويف: أماني ألبرت وكيلًا للدراسات العليا بكلية الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتجديد الثقة للدكتورة أماني ألبرت أديب الأستاذ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام آخر.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، تشغل الدكتورة أماني ألبرت منصب المستشار الإعلامي للجامعة، وشغلت منصب وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وتعد من أبرز المدربين الدوليين المعتمدين في مجال العلاقات العامة، ولها العديد من المؤلفات أبرزها التسويق والصورة الذهنية والإعلان.

كما شاركت المستشار الإعلامي بجامعة بني سويف بالتدريس والتدريب في عدد كبير من المؤسسات، والإشراف العلمي على عدة رسائل علمية، كما أثرت المكتبة الإعلامية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات العلاقات العامة والتسويق والصورة الذهنية والإعلان والكتابة الإبداعية.