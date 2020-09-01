ماكرون: القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتشكل حكومة جديدة خلال ١٥ يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتقديم خارطة طريق للإصلاح في البلاد، خلال المناقشات التي أجراها زيارته الثانية للبلاد منذ انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس الماضي.

وتابع ماكرون، أن بلاده تطالب بإحراز تقدمًا ملموسًا في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفًا أنه يتوقع تنفيذ الحكومة اللبنانية وعودها خلال ٨ أسابيع.

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وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن خارطة الطريق التي تعهد القوى السياسية بها تشمل إصلاحات للبنك المركزي والقطاع المصرفي في البلاد، وتشكيل حكومة جديدة خلال ١٥ يومًا.

وأكد أنه تلقى تعهدات بتقديم مشاريع قوانين ذات صلة بالحادث للبرلمان خلال الفترة المقبل.

وحذر الحكومة من عدم تنفيذ وعودها حتى نهاية أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيكون له عواقب كبيرة، مضيفًا إن فرنسا لن تقدم شيكًا على بياض للبنان.