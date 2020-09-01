منظمة الصحة العالميّة : رفع قيود "كورونا" دون السيطرة عليها سيكون "وصفة لكارثة "

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس الاثنين، إن المنظمة دعت دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف تيدروس أن رفع القيود دون السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيكون "وصفة لكارثة".
وللإشارة فقد أودى فيروس كورونا المستجد بحياة نحو 850 ألف شخص منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" أمس الاثنين، إستنادا إلى مصادر رسمية .
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