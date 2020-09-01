الخميس.. غسل الكعبة المشرفة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز سيقوم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب الأمير خالد الفيصل، بغسل الكعبة المشرفة، صباح يوم الخميس الموافق 15 محرم لعام 1442 هجري.
وجرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد، عناية بها وتطهيراً لها، حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إلى إجراءات احترازية مشددة، حرصاً لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وذلك بعد ان صدرت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك
وقال السديس أن في غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية، حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء بالكعبة المشرفة والعناية بها، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ.
وبين أن المملكة العربية السعودية تولي عناية فائقة بالحرمينالشريفين وقاصديهما منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده .
وأضاف أن مراسم غسل الكعبة المشرفة هذا العام ستخضع لإجراءات احترازية مكثفة؛ نظراً لما تواجهه المملكة العربية السعودية والعالم أجمع من انتشار لجائحة كورونا.
وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة تقدم أقصى الجهود والطاقات وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملكسلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وذلك ضمن الدعم الدائم للحرمين الشريفين وقاصديهما.
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