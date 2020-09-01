وفاة الداعية غازي الشمري تثير حزن رواد السوشيال في السعودية

أشعلت وفاة الداعية عبدالله غازي الشمري، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي.

وتصدر هاشتاج وفاة الداعية أبوغازي موقع تويتر في المملكة بأكثر من 10 آلاف تغريدة للدعاء له ونشر مقاطعه الدعوية.

وتتلمذ الداعية أبو غازي الشمري على يد كبار العلماء بالمملكة ومنهم العلامة عبدالعزيز بن باز، والعلامة محمد بن صالح

العثيمين بالإضافة لعدد كبير من المشائخ والعلماء.

وعلى مدى سنوات أثر الداعية أبو غازي في أجيال من الشباب، بأسلوبه ومقاطعه الدعوية التي لاقت تفاعلاً كبيراً.

Advertisements

وتداول مغردون مقطع فيديو سجله الداعية أبوغازي الشمري وهو على سرير المرض يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا، موجها رسالة عن الرضا بقضاء الله وقدره

قال فيها: ” لا تحزن فإن هذا كله تقدير من الله، وما يجي من الله حياه الله”.

بعد وفاته.. ابرز المعلومات عن الشيخ محمد أحمد حسن أشهر الدعاة بالسودان

في ذكرى وفاة الشعراوي .. إمام الدعاة الذي تصدى للاستعمار

وغرد الإعلامي إبراهيم القصيمي قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا الداعية عبدالله غازي الشمري هذا اليوم.. نعم الرجل خلقاً وأدباً وطيبة.. عزانا لأسرته كافة ولا تنسوه من دعواتكم”.

فيديو.. لحظة وفاة داعية إسلامي في الكويت خلال إلقائه محاضرة دينية