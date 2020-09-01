مطلق الأزيمع يواصل تصدر السعودية.. تعرف على قائد القوات المشتركة الجديد

واصل الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن والعربي، وذلك بعد تكليفه كنائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

والفريق ركن مطلق الأزيمع، هو قائد عسكري سعودي، وهو حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

بدأ مسيرته القيادية بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

كما تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب" كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل، ثم عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين

العسكرية.

وعين مستشاراً عسكرياً في مكتب وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة للوزير في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية.

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بعد ذلك صدر الأمر الملكي 10 جماد الثاني 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة.

ثم صدر الأمر الملكي يوم الثلاثاء 13 محرم 1442 بتكليفه قائداً للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها في تنفيذ خطط القوات المسلحة لمواجهة التهديدات الناشئة ومتطلبات بيئة الأمن في المنطقة.

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