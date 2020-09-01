نيوم.. افتتاح باب القبول للمرحلة الثانية من الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

أعلنت نيوم، فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم ويستمر على مدى أسبوع.

وأوضحت نيوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات تبوك ونيوم وفقا لمعايير دقيقة.

ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول كيفية التقديم واختيار التخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية نيوم.

وأشارت إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصا منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات.

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كما يمكنهم أيضا مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال

دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت نيوم أن البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية تتبنى صناعة المستقبل.

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ويشارك نيوم في إعداد رحلة الابتعاث الخارجي شركاء من جهات ومؤسسات مرموقة محلية ودولية تضم وزارة التعليم وجامعة فهد بن

سلطان ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة إلى جانب مؤسسة "iie" التعليمية العالمية.

كما تعمل نيوم بشكل وثيق مع الشركاء لاختيار المبتعثين والمبتعثات وتهيئتهم لاستكمال متطلبات الدراسة في الجامعات العالمية الأكثر تطورا وابتكارا في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وغيرها.

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وتقوم آلية عمل البرنامج على اختيار 50 طالبا وطالبة هذا العام من المتميزين وتقديم منح دراسية لهم من أجل تمكينهم وتعليمهم في أرقى جامعات العالم من أجل تطوير خبراتهم ومهاراتهم التي تتطلبها وظائف المستقبل في قطاعات نيوم الأساسية الـ 16 تبدأ الرحلة بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضيرية في تبوك لمدة عام لتعلم اللغة الإنجليزية والتحضير لاختبارات اللغة الإنجليزية العالمية مثل التوفل إلى جانب مهارات القيادة والتواصل وإعدادهم لمواصلة تعليمهم في أحد أرقى الجامعات في العالم عند اجتيازهم السنة التحضيرية وسيشرف على برنامج السنة التحضيرية كل من برنامج موهبة وجامعة فهد بن سلطان.