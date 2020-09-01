منصة مدرستي.. التعليم السعودية تحذر من طالبي الأموال لتفعيل حسابات الأبناء

حذرت وزارة التعليم السعودية، من رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام نور، بغرض تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل

وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقا.

وأضافت الوزارة أن الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة لن يطلب كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط.

وأهابت وزارة التعليم السعودية بالجميع عند الاشتباه بأي حادثة

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أو اختراق لحسابك على منصة مدرستي يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة من خلال 920033988.

بـ “9 خطوات “.. تسجيل وتفعيل دخول حساب منصة مدرستي التعليمية من رابط موقع توكلنا

رابط تحديث رقم الهاتف في نظام نور السعودي لتسجيل الدخول على مدرستي

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