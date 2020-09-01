روسيا تعلن أنها ستصدّر تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا

أعلن رئيس مركز "غامالي" الروسي القومي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، أن روسيا لن تباشر حاليا بيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنها ستصدّر تكنولوجيا إنتاجه.
وأضاف غينسبورغ، أن الكميات المتوفرة من هذا اللقاح اليوم لا تكفي لسد احتياجات روسيا الخاصة.
وقال: "سنقوم ببيع التكنولوجيا. هذه العملية تجري
وشدد على أنه سيصبح من الممكن الحديث عن تصديراللقاح إلى الخارج، فقط بعد تلبية حاجات روسيا منه.
وفي نهاية أغسطس أشار غينسبورغ إلى عدم وجود ضرورة لإجراء أي تحاليل قبل التطعيم ضد كوفيد، لكن إذا كان الراغب بالتطعيم قد عانى من العدوى مؤخرا، فعليه إبلاغ الطبيب بذلك، وهو الذي سيقرر.
وفي 11 أغسطس، سجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، وتمت تسميته Sputnik V.
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