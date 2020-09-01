الأمم المتحدة: وثقنا 450 حالة قمع أثناء احتجاجات بيلاروس

أعلنت الأمم المتحدة أن خبراءها وثقوا 450 حالة قمع وسوء معاملة، ورصدوا 6 حالات اختفاء قسري في بيلاروس على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المستمرة منذ 9 أغسطس.
وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، دعت المنظمة الأممية السلطات البيلاروسية إلى وقف استخدام العنف ضد المحتجين والإفراج عن المعتقلين خلال الاحتجاجات وتقديم عناصر القوات الأمن المسؤولين عنهذه الأفعال للعدالة.
وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بمئات حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز المؤقت".
كما أشار التقرير إلى أنه بين قرابة 7 آلاف شخص احتجزوا على خلفية الاحتجاجات، ثمة صحفيون ومارة عاديون.
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