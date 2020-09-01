تجمع احتجاجي للمقاومة الإيرانية في النمسا

وسيؤكد المتظاهرون أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف السماح لحكم الملالي في إيران بشراء أي أسلحة أو بيع أي أسلحة للجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة. يجب حرمان النظام من أي بيع وشراء الأسلحة، لأنه سيبدد موارد وثروات الشعب الإيراني على إثارة العداء في المنطقة، وتصدير الإرهاب، وتعزيز برنامج النظام الصاروخي والنووي.
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