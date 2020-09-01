مصر تستنكر دعوات التسامح مع الإرهابيين

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أن الدولة المصرية وشعبها لن يتسامحا مع الإرهابيين والخونة، ومن يعمل على سفك الدماء، ويحرض على القتل والتدمير والتخريب، وإضعاف هيبة الدولة، والإضرار باقتصادها ووحدة نسيجها الوطني.

وقال جمعة خلال لقائه مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر، الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، «لا توجد دولة في العالم تتسامح مع الإرهابيين والقتلة، ومن يحميهم ويدافع عنهم سوف تحرقه نارهم في يوم من الأيام ويندم ندماً شديدًا على ما قدمه لهم من عون».

واستنكر الوزير الدعوات التي تطالب مصر بالتسامح مع الجماعات الإرهابية وقبولها في الحياة السياسية، مشددا على أن كل من لم يرتكب ولا يرتكب جرائم قتل أو يحرض عليها فإنه مرحب به على الطاولة السياسية.