مصر تستنكر دعوات التسامح مع الإرهابيين

وقال جمعة خلال لقائه مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر، الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، «لا توجد دولة في العالم تتسامح مع الإرهابيين والقتلة، ومن يحميهم ويدافع عنهم سوف تحرقه نارهم في يوم من الأيام ويندم ندماً شديدًا على ما قدمه لهم من عون».
واستنكر الوزير الدعوات التي تطالب مصر بالتسامح مع الجماعات الإرهابية وقبولها في الحياة السياسية، مشددا على أن كل من لم يرتكب ولا يرتكب جرائم قتل أو يحرض عليها فإنه مرحب به على الطاولة السياسية.
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