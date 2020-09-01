منظمة دولية: الإمارات توظف مليارات القذافي لإعادة ابنه إلى السلطة

أكدت منظمة دولية مختص بالشأن الليبي وجود تنسيق بين الإمارات وروسيا لإطلاق حملة واسعة تهدف لإعادة سيف الإسلام القذافي لحكم ليبيا، خلفا لوالده، مشيرة إلى أن هذه الحملة سيتم تمويلها من مليارات الدولارات الليبية في الخارج.

ودوّن محمود رفعت المتحدث باسم "مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" في حسابه على موقع تويتر "أؤكد وجود اتصالات مكثفة بين الإمارات وسيف الإسلام القذافي باطار روسي بهدف تنصيبه كزعيم ليبيا، خلفا لأبيه معمر القذافي، واعتمادا على مليارات الدولارات التي سيتم بها شراء ولاءات، علما أن سيف الإسلام يمتلك خارج ليبيا مليارات الدولارات وستساعده أبوظبي بتحريكها".

وقبل أيام قالت شبكة "بلومبيرغ" إن أركان النظام السابق لمعمر القذافي يحاولون العودة إلى حكم ليبيا، مشيرة إلى أن سيف الإسلام يعتمد على دعم القبائل الكبرى في مدينة سرت وعدد من المدن الأخرى في الشرق الليبي، للوصول إلى السلطة.

وما زال مكان سيف الإسلام القذافي مجهولا في ليبيا، وكان نائب تونسي أكد في تموز/ يوليو الماضي أنه تواصل معه عبر الهاتف، كما تلقى من مقربين منه "رسالة تهنئة" بخط يده، نقلها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

المصدر: وكالات