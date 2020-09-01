منظمة الصحة العالمية: القارة الاوروبية تستطيع التعايش مع كورونا بدون لقاح

قال مدير القارة الاوروبية في منظمة الصحة العالمية إن أوروبا يمكنها التعايش مع كوفيد -19 بدون لقاح من خلال إدارة تفشي المرض عبر اللجوء الى عمليات إغلاق محلية.
واضاف أنه لا يتوقع العودة إلى الاغلاق التام على المستوى الوطني في أي من دول القارة.
وقال هانز كلوج "اليوم الذي سنقهر فيه الوباء ليس بالضرورة عبر اللقاح" وأضاف: "إنه عندما نتعلم كيف نتعايش مع الوبا يمكن أن يحدث ذلك غداً".
وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع عمليات إغلاق بالجملة في الأشهر المقبلة لتجنب موجة ثانية من الإصابات قال: "لا".
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