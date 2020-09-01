وزارة الدفاع الأمريكية: الصين تقترب من القدرة على شن ضربات “الثالوث” النووية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 10:21 مساءً

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية إلى ما لا يقل عن المثلين خلال السنوات العشر المقبلة من أقل من 200 رأس حاليًا، وتقترب من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة باسم الثالوث، بحسب وكالة (رويترز).

وجاء ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وسعي واشنطن إلى حث بكين على الانضمام لمعاهدة كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.

وفي تقريره السنوي للكونغرس عن الجيش الصيني، قال البنتاغون إن الصين لديها ما يزيد قليلًا على 200 رأس نووي، وهي أول مرة يكشف فيها الجيش الأمريكي عن هذا العدد.

Advertisements

وقدر اتحاد العلماء الأمريكيين أن الصين تملك نحو 320 رأسًا نوويًا.

وقال البنتاغون إن توقعات النمو تستند إلى عوامل منها امتلاك بكين لما يكفي من مواد لمضاعفة مخزونها من الأسلحة النووية دون إنتاج مواد انشطارية جديدة.

ويتماشى تقدير البنتاغون مع تحليل لوكالة استخبارات الدفاع.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تشاد سبراجيا، للصحفيين: ”بالتأكيد نشعر بالقلق بشأن الأعداد … لكن أيضًا بشأن مسار التطورات النووية في الصين بشكل أشمل“.

وكانت صحيفة ”غلوبال تايمز“ المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني ذكرت هذا العام أن بكين تحتاج لزيادة عدد رؤوسها الحربية النووية إلى 1000 خلال فترة قصيرة نسبيًا.