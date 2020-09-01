كوشنر: توقيع “قريب” لاتفاقية سلام بين دولة عربية وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء حصري مع وكالة أنباء الإمارات ”وام“، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية سلام في ”غضون أشهر“ بين دولة عربية ”لم يسمها“ وإسرائيل، لافتا إلى أنه ”من المنطقي أن تقيم جميع الدول العربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل في يوم من الأيام“، وهو ما اعتبره ”الخيار الأفضل للقيام به تدريجيا“.

وفي منتصف شهر آب الماضي، توصلت الإمارات إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وتعتبر بذلك ثالث دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الأولى مصر، التي وقعت في عام 1978 ثم الأردن المُوقع في عام 1994.

وأشار كوشنر، إلى أنه ”لا يمكننا حل المشكلات بمقاطعة بعضنا البعض، وبالتالي فإن السلام وإتاحة التبادلات الاقتصادية والتجارية سيعززان من قوة واستقرار الشرق الأوسط“.

وبين كوشنر أن ”الأشخاص الذين يقفون ضد السلام هم ضد التقدم، فالأمر يتعلق بإعطاء الجميع فرصة، واحترام الأديان ودعم الاستقرار في المنطقة“، مؤكدًا أن من يقف ضد ذلك الأمر فهو ”يشجع على التطرف والتفرقة والكراهية“.

Advertisements

وأكد أنه ”بفضل قيادة دولة الإمارات سيكون هناك تحالف أكبر“، مشيرا إلى أن ”الأقلية التي تعارض اتفاقية السلام ستصبح معزولة في المنطقة“.

وأوضح كوشنر: ”إسرائيل وافقت على تعليق ضم الأراضي وتعليق العمل بالقوانين الإسرائيلية ذات الصلة بتلك الأراضي في الوقت الحالي“، مؤكدا أنه سيتم عقد محادثات بشأن تعليق إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية في المستقبل، لكن ”ليس المستقبل القريب“.

وذكر أن ”الاهتمام الآن ينصب على العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وعلاقات إسرائيل مع الدول الأخرى، وهذا أمر في منتهى الأهمية لإسرائيل والمنطقة“.

كما أكد كوشنر بشأن مستجدات قطع الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية بقطر منذ عام 2017، ”مواصلة الجهود في هذا الإطار إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومناسب“.