السعودية ترجئ مؤتمر “مبادرة استثمار المستقبل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع استمرار جائحة كوفيد-19 بتعطيل حركة السفر العالمية، أرجأت المملكة العربية السعودية مؤتمراً استثمارياً سنوياً على غرار منتدى “دافوس”، إلى كانون الثاني، وفق ما أعلن المنظمون اليوم، حيث سيعقد مؤتمر “مبادرة استثمار المستقبل” الآن من 26 الى 28 كانون الثاني. إلّا أنها مازالت تعتزم استضافة قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني.

وقال المنظمون: “بعد دراسة وتقييم دقيقين للتوقعات المتعلقة بالسفر وشركات الطيران العالمية، فضلاً عن الإجراءات التي يفرضها عدد كبير من الدول (…) قررنا تأجيل النسخة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار”.

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والمؤتمر الذي يوصف بأنه “دافوس في الصحراء”، أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، وشهد المؤتمر دفعا جديدا العام الماضي.

واحتشد آلاف المشاركين وبينهم قادة دول ومستثمرون كبار من وول ستريت وصنّاع السياسات من عشرات دول العالم في فندق الريتز-كارلتون. وكان من بين أبرز المشاركين العام الماضي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

يذكر أنّ السعودية، التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة، شجّلت 316 ألفاً و670 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاثة آلاف و929 وفاة منذ الثاني من آذار، عندما أُعلن عن أول حالة إصابة فيها بكوفيد-19. وفرضت المملكة بعضاً من أكثر الإجراءات صرامة في منطقة الخليج للحد من انتشار كوفيد-19، شملت تعليق الرحلات الجوية الدولية وتقليص عدد الحجاج إلى أقل من ألف من المقيمين في المملكة بالفعل.