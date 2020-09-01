كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يصدر بيانا عن صحة قلب ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شون كونلاي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس بحالة صحية جيدة، لافتا إلى أنه لم يصب ولم يخضع لتحاليل طبية مرتبطة بتعرضه لجلطات أو تخثرات.

وشدد على أن ترامب يتمتع بصحة جيدة وليس هناك من مخاوف حول قدرته على القيام بعمله، وقال: أتوقع منه أن يحافظ على لياقته من أجل إتمام مهامه الرئاسية، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وكان ترامب نفى في تغريدة عبر "تويتر"، الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن إصابته بسلسلة جلطات صغيرة استدعت نقله إلى مستشفى والتر ريد في نوفمبر الماضي.

وكان البيت الأبيض أعلن أن زيارة الرئيس ترامب البالغ 74 عاما للمستشفى حينها لم تكن مدرجة في جدوله، بل جاءت في غير موعدها