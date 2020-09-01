كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موسكو ترد على التهديدات الأمريكية بالعقوبات بسبب "التدخل" في بيلاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا لم تتدخل في شؤون بيلاروس، وذكّر بتدخل واشنطن الفظ في شؤون الدول.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تحترم حق مواطني بيلاروس في حل مشاكلهم بأنفسهم، بينما تدخلت الولايات المتحدة "بشكل فظ" في شؤون دول أخرى أكثر من مرة.

وأضاف ريابكوف: "على الأمريكيين ألا يطلقوا تحذيرات إلى أحد، بل عليهم أن يسمحوا للبيلاروسيين بأن يخرجوا من هذا الوضع بأنفسهم، بالطريقة التي يرونها مناسبة".

وجاء ذلك ردا على تصريحات مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، تحدث فيها عن إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال "تدخلت في بيلاروس بالقوة".