رغم المخاطر.. تلاميذ يختارون التعليم الحضوري ويؤكدون عدم رضاهم عن حصيلة الدراسة عن بعد

تسود بين قطاعات واسعة من التلاميذ لاسيما أسلاك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، حالة من عدم الرضى عن حصيلة تجربة التعليم عن بعد، التي اعتمدت في المملكة منتصف الموسم الماضي، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.
ورغم المخاطر التي قد تشكلها، فقد اختار قطاع واسع من التلاميذ، رفقة أولياء أمورهم، الموافقة على الدراسة حضوريا بالأقسام ، حيث قامو بالإدلاء باستمارات قبول هذه الصيغة لدى إدرات المؤسسات التي يتابعون بها تعليمهم.
وفي الرباط أكد عدد من التلاميذ، في حديث لميكرو اليوم 24، أن تقييم تجربة الدراسة عن بعد، كانت سلبية، مفضلين هذه السنة الإلتحاق بالأقسام.
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