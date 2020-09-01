وزارة الثقافة تؤكد منحها دعما لناشر كتاب متهم بسرقة الملكية الفكرية

أكدت وزارة الثقافة تقديمها لدعم مالي لإحدى دور النشر، يخص كتاب “الحركة الوطنية بشمال المغرب” رغم أن هذا الكتاب موضوع اتهامات بسرقة الملكية الفكرية، بين ورثة الراحل محمد الخطيب وبين ناشر الكتاب، محمد معروف الدفالي.

وتحصلت دار النشر “مطابع الرباط نت” بعدما تقدمت بملف لطلب الدعم الخاص بدور النشر سنة 2017 على ما قيمته 12 ألف درهم، وفق ما أكدته مراسلة جوابية من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الثقافة، حيث أكدت هذه الأخيرة أن المبلغ المذكور تم تقديمه على دفعتين.

وزارة الثقافة أكدت أنه ليس من اختصاصها حرمان دار نشر تقدمت بملف مكتمل من مستحقاتها، مشيرة إلى أن هذا الدعم تم بعد الإدلاء بجميع الوثائق المطلوبة، وبعدما تقدمت دار النشر بملف مكتمل ومستوف لجميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وكان كتاب محمد الخطيب “الحركة الوطنية في شمال المغرب”، قد صدر أخيرا وهو من من إعداد الراحل العربي المساري، ومحمد معروف الدفالي، غير أن عائلة الخطيب، اشتكت من “سرقة” تخص هذا الكتاب، وتعتزم التوجه إلى القضاء.

مصادر “اليوم 24” كشفت أن عائلة الخطيب سلمت المساري، قبل وفاته، أجزاء الكتاب، إلا اثنين منه، بغية تنقيحها، لكن وفاته دفعتها إلى استرجاعها.

وقال محمد بنونة، الناطق باسم عائلة الخطيب، إن “العائلة فوجئت بوجود كتاب يخصها في المكتبات، ودون الرجوع إليها”، مضيفا في تصريح سابق لـ”اليوم 24” أن القصة “بدأت عندما سلمت العائلة أجزاء من الكتاب إلى الراحل العربي المساري، بهدف تنقيحها”، وزاد: “بعد مدة من توصله بالأجزاء، تواصل معي المساري رحمه الله شخصيا، وأبلغني بأن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بالكثير من الجهد، لذلك سيلجأ لمساعدة أحد الباحثين من أجل مساعدته في عملية تنقيح الكتاب”.

بنونة الذي يعيش وعائلته منذ صدور الكتاب حالة صدمة، أكد في تصريحه للموقع بأنه بعد وفاة المساري، تكلف أبناؤه بإعادة أجزاء الكتاب إلى العائلة، والتي كانت ترتب لإصداره بنفسها، قبل أن تفاجأ به في المكتبات، ودون أي تنسيق أو تواصل معها.

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وأضاف، أن عائلة الخطيب فوجئت بإصدار محمد معروف الدفالي، أخيرا، للكتاب من دون الجزئين، اللذين لم تسلمهما للمساري، وهو ما تعتبره العائلة “سرقة”، وتعتزم اللجوء إلى القضاء.

وفي اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، تحدث محمد معروف الدفالي عن موضوع إصداره للكتاب، وقال: “أنا والأستاذ العربي المساري كنا صديقين، ونتشارك مجموعة من البحوث، واشتغلنا على الكتاب معا، قبل أن تتوفاه المنية”.

وتابع معروف الدفالي: “الراحل العربي المساري كانت لديه رغبة في إصدار كتاب الحركة الوطنية في شمال المغرب، فقررت، أخيرا، تحقيقها، وإصداره بعد إتمام بعض الأمور في نهايته، وكان هذا بنية الترحم على المساري”.

وزاد الدفالي: “لم يكن هناك أي تواصل مع عائلة الخطيب، اعتقدت أنها أعطت العمل للمساري، وبقي أمانة في رقبتي”، مضيفا أنه ظن أن إصداره للكتاب اتمام لمهمة المساري، حسب تصريحه.

وزاد المتحدث نفسه: “أنا لست تاجرا أنا أهتم بالتاريخ، والثقافة، لم أتخيل أن إصدار الكتاب سيخلق مشكلة، ولو ظننت ذلك لحاولت ما أمكن التواصل مع عائلة الخطيب”.

وأكد الدفالي أن نيته كانت حسنة عند إصداره للكتاب، وقال: الكتاب خدمة للمصلحة العامة.. ولمدينة تطوان بصفة خاصة، لم تكن هناك أي نية سيئة.. الهدف هو إظهار شخصية من الشخصيات الوطنية”.