غزة: مصرع 3 أطفال إثر حريق نشب بأحد منازل مخيم النصيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة أطفال أشقاء، مصارعهم، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب حريق نشب في منزلهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة المُحاصَر.
وأفاد مشفى شهداء الأقصى بـ"وصول 3 وفيات لأطفال بحريق في (مخيم) النصيرات".
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن "الأطفال الثلاثة، هم أبناء المواطن عمر محمود الحزين، وهم: يوسف ومحمد ومحمود".
وجاء في التفاصيل أن أعمار الأطفال المتوفّين، تتراوح، بين 7 و10 سنوات.
ولم تُعرف أسباب الحريق، حتّى الآن.
وتوجّهت الشرطة في غزة والدفاع المدني، إلى المنزل الذي نشب فيه الحريق، للوقوف على ملابسات الحادث.
وفي العام الماضي، لقيت ثلاث طفلات شقيقات مصارعهن، جراء حريق نشب في شقة سكنية على الطابق الثاني بمنزل في حي تل السلطان الواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وهرع طاقم الدفاع المدني إلى المكان حينها، وعمل مع الطواقم الطبي على تخليص أفراد العائلة من المنزل الذي اشتعلت به النيران، فيما أقر الطاقم وفاة كل من: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (2 سنة)، والرضيعة ألين محمد صبيح (سنة واحدة).
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