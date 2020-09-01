شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: الصين تخطط لمضاعفة مخزونها من الرؤوس النووية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير جديد اليوم الثلاثاء، إن الصين تخطط لمضاعفة مخزونها الحالي من الرؤوس الحربية النووية على مدى العقد المقبل، مقدرة أن بكين لديها حاليا نحو 200 رأس في ترسانتها.

وأشار التقرير السنوي للكونجرس إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني هو أكبر قوة برية قائمة في العالم، في حين أن القوة البحرية لبكين هي أكبر قوة بحرية، ولديها قدرة قوية على بناء سفن الاحتياط.

كما تتفوق الصين على الولايات المتحدة فيما يتعلق بصواريخ كروز الأرضية.

وقال تقرير البنتاجون إن الصين تهدف إلى زيادة قوتها كقوة عظمى، وترى نفسها في منافسة مع الولايات المتحدة.

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وأوضح أن الحزب الحاكم الصيني يهدف إلى مواصلة تحديث جيشه، لكي يصبح "أداة عملية في الحكم مع دور نشط في دفع.. السياسة الخارجية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الصين بدأت في استخدام الجيش لإبراز قوتها خارج حدودها.

وأضاف التقرير: "يبدو أن القوى النووية الصينية على طريق زيادة حجم (الحد الأدنى من الردع) كما هو موصوف في وثائق جيش التحرير الشعبي الصيني"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.