شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 469 إصابة جديدة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 17 ألفا و777 إصابة بعد تسجيل 469 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 171 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى171 منذ 21 فبراير الماضي.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 97 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 4988.
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