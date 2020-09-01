ماكرون بالعراق الأربعاء.. التعاون ومكافحة الإرهاب على الطاولة

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، زيارة رسمية إلى بغداد، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم جهود العراق في الحرب على الإرهاب، ومجابهة فيروس كورونا.



جاء ذلك بحسب تصريحات للدكتور علي الشكري، رئيس هيئة المستشارين في الرئاسة العراقية، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية" واع".

وقال الشكري إن "زيارة ماكرون إلى بغداد، ستركز على تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما أن باريس تتطلع إلى التعاون مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

وأضاف أن "فرنسا ستعمل على تعزيز أسس التعاون في المجال الاقتصادي والمجال الثقافي والمجال الأمني، وستعمل على دعم كل الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية والتعامل مع العراق على أنه دولة كاملة السيادة".

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وذكر أن "لفرنسا أنشطة مهمة في دعم جهود العراق في محاربة عصابات داعش، لاسيما أنه قبل أيام أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية خلال زيارة بغداد أنها ستعمل على دعم وتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة العراقية، وتحديداً في مجال التدريب".

وأشار إلى أن "العراق يتطلع إلى تعزيز وإدامة التعاون مع فرنسا وتطويره إلى مجالات أخرى".

وبحسب مصادر عراقية فإن سلطات البلاد تستعد لإجراء مراسم استقبال كبرى للرئيس الفرنسي.

وأوضحت المصادر أن جدول الأعمال سيركز على العلاقات الثنائية ودعم جهود العراق في الحرب على داعش، ودعم مشاركة الشركات الفرنسية في إنعاش الاقتصاد العراقي ومحاربة فيروس كورونا.