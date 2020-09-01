كيف سيضرب ميسي صفقات برشلونة المحتملة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات منتظرا أن يتسبب الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن جدران قلعة كامب نو في تعطيل العديد من الصفقات الكتالونية المحتملة، وعلى رأسها صفقة ضم مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.



وبرز اسم مارتينيز ضمن أبرز صفقات ميركاتو أوروبا المحتملة على مدار الأشهر الماضية، كبديل للأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الذي اقترب من الرحيل عن الفريق.

وكشفت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن لاوتارو يدرس رفض عرض برشلونة للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب الصحيفة فإن سر الرفض المحتمل من قبل لاوتارو للانتقال للبارسا يتمثل في غموض موقف زميله في منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي من الرحيل أم البقاء مع الفريق الكتالوني.

وعلى الرغم من أن لاوتارو هو الهدف الرئيسي للبارسا في الميركاتو الصيفي لعام 2020، سواء بناء على رأي الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الجديد أو باتفاق إدارة النادي، فإن اللاعب قد يرفض فرصة الانتقال لكامب نو حال رحيل ميسي.





وكان لاوتارو سجل 14 هدفاً وصنع 3 أخرى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وقدم مستوى مميزا جعل برشلونة يعتبره الخليفة المناسب لسواريز في برشلونة.

وسيكون للعلاقة الجيدة للاعب مع الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الإنتر دور أيضاً في إمكانية توقيع اللاعب لعقد جديد في قلعة جوسيبي مياتزا.

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نيمار على الدرب

وجود ميسي في كامب نو كان سبباً رئيسياً في ارتباط اسم برشلونة بلاعبين كثيرين على مدار السنوات الماضية.

من بين تلك الأسماء البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب البارسا السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، والذي تحدثت تقارير عن رغبة ميسي نفسه في إعادته للفريق، وأن قرار النجم الأرجنتيني بالرحيل مؤخرا عن النادي ارتبط بعدة أسباب من بينها فشل الإدارة في إعادة نيمار إلى كامب نو.





الصحافة الإسبانية كشفت مؤخراً أن نيمار أوقف خطط العودة للبارسا بعد فشل إدارة النادي الإسباني في إقناع ليونيل ميسي بالبقاء عقب الخسارة المذلة 2-8 من بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، كما أعلن اللاعب البرازيلي أنه مستمر بين صفوف فريقه الموسم المقبل، ليسبب صدمة جديدة للكتالونيين.

اسم برشلونة يرتبط حالياً بأرجنتيني آخر هو المدافع نيكولاس تاجليافيكو مدافع أياكس أمستردام الهولندي، والذي يعتبر هدفا رئيسيا للمدرب رونالد كومان من أجل إعادة بناء الخط الخلفي للبارسا، لكن رحيل ميسي بدوره قد يبعد مواطنه عن كامب نو.

وفي الماضي، ارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع لاعبين أرجنتينيين من العيار الثقيل فقط لصداقتهم بميسي، وعلى رأسهم أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد الإسباني السابق، وقبله سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وهدافه الحالي ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.

لكن رحيل ميسي عن كامب نو سيفقد برشلونة بلا شك هذه الميزة، وقد يحرمه من ضم العديد من النجوم اللاتينيين المتألقين بين صفقات أوروبا خلال سوق الانتقالات الصيفية.