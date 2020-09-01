الإمارات: تحويل مجموعة مدارس إلى التعلم عن بعد عقب الاشتباه في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، عن تحويل مجموعة من المدارس في إمارات مختلفة في الدولة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن الموظفين الذين تم فحصهم ، حيث سيبقى العمل بهذا الاجراء الاحترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.



جاء هذا القرار خلال تنفيذ مرحلة الفحوصات للمعلمين و الموظفين الاداريين بالمدارس و قبل التحاق الطلبة ضمن خطة الوزارة و لضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة، وفق ما ذكرت وكالة وام .

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وأكدت الوزارة والهيئة أنه سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة و الوضع الصحي.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بجميع العاملين من معلمين وإداريين، وطلبة وأولياء أمورهم، ضرورة التعاون والإفصاح عن أي حالات مشتبه بها أو أي اختلاط بمصابين بفيروس كوفيد-19 أو وجود أي أعراض مرضية وذلك بهدف التعاون للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حالة ظهور أية أعراض لضمان صحة وسلامة الجميع.

ودعتا الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات واحترام خصوصية الأفراد كما تؤكد أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية تجاه كل من يخالف الاجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة.