10 قتلى موالين لإيران في قصف دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بارتفاع الخسائر البشرية جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على الأراضي السورية إلى 10 قتلى. وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن من بين القتلى ثلاثة من قوات النظام السوري، بينهم ضابط في الدفاع الجوي، وسبعة من القوات الموالية لإيران وحزب الله، من جنسيات غير سورية، وقد لقوا حتفهم جميعا في قصف إسرائيلي على مواقعهم في منطقة الكسوة ومحيط مطار دمشق الدولي وكتيبة الدفاع الجوي في الهيجانة جنوب العاصمة دمشق، ومناطق أخرى في درعا. وأضاف أن مواطنة قتلت جراء سقوط شظايا من القصف الإسرائيلي وتصدي الدفاعات الجوية للنظام على منزلها في قرية الهيجانة، فيما ألحقت الضربات الإسرائيلية خسائر مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة.

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