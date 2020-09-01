اليونان تتهم إردوغان بتجاهل دعوات الحوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت الخارجية اليونانية حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتجاهل دعوات الحوار والميل إلى العنف والتصعيد.

وقالت الخارجية في بيان «تواصل تجاهل الدعوات للحوار كما أنها تواصل تصعيد استفزازاتها»، متهمة تركيا «بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة».

وجاء البيان اليوناني بعدما أعلنت تركيا تمديد مهمة للتنقيب في شرق المتوسط، قبالة السواحل القبرصية، وسط استمرار التوترات في المنطقة ومعارضة اليونان والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن السلطات مددت مهمة سفينة «الريس عروج» التركية للمسح والتنقيب في شرق البحر المتوسط حتى 12 سبتمبر الحالي.

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وأطلقت «الريس عروج» إعلان «نافتيكس» جديد (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها من الأول إلى الـ 12 من سبتمبر، بعدما وصلت إلى المنطقة التي يعتقد أنها غنية بالموارد الهيدروكربونية، في العاشر من أغسطس، وكان جرى تمديد مهامها إلى الأول من سبتمبر.

يشار إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.

ويمكن لسفينة «الريس عروج» إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى ثمانية آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال أمس الأول «سفينة الريس عروج تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا سارة».