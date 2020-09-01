الخطوط التركية تخفض أجور طياريها للنصف

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن علي كمال تاتليبال رئيس النقابة التي تمثل نحو 75% من إجمالي العاملين في الشركة وعددهم نحو 30 ألف عامل، القول إن شركة الطيران وافقت على مراجعة أوضاعها المالية كل ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل. ووفقا للاتفاق سيتم خفض أجور عمال الخدمات الأرضية بنسبة 30%، وأجور أطقم الضيافة الجوية بنسبة 35%.
وتوسط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين الشركة والنقابة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.
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