شكرا لقرائتكم خبر الخطوط التركية تخفض أجور طياريها للنصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوصلت شركة الخطوط الجوية التركية إلى اتفاق مع إحدى النقابات العمالية لخفض أجور الطيارين بمقدار النصف حتى نهاية 2021 وتقليل أجور باقي العاملين للمساهمة في تخفيف حدة التداعيات الكارثية لجائحة فيروس كورونا المستجد على حركة النقل الجوي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن علي كمال تاتليبال رئيس النقابة التي تمثل نحو 75% من إجمالي العاملين في الشركة وعددهم نحو 30 ألف عامل، القول إن شركة الطيران وافقت على مراجعة أوضاعها المالية كل ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل. ووفقا للاتفاق سيتم خفض أجور عمال الخدمات الأرضية بنسبة 30%، وأجور أطقم الضيافة الجوية بنسبة 35%.

وتوسط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين الشركة والنقابة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.