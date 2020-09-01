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سقوط أمير داعش في تركيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلقاء القبض على ما يسمى بـ»أمير داعش في تركيا».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الوزير القول إنه تم العثور بحوزته على «مخططات خطيرة».

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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