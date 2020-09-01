سقوط أمير داعش في تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلقاء القبض على ما يسمى بـ»أمير داعش في تركيا».

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن الوزير القول إنه تم العثور بحوزته على «مخططات خطيرة».

يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79.