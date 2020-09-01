شكرا لقرائتكم خبر دفعة أجهزة طبية لمأرب.. وتمور للنازحين بلحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشفى كري العام بمديرية الوادي في محافظة مأرب أمس دفعة ثانية من الأجهزة الطبية والتشخيصية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وتتضمن الأجهزة المقدمة منظارا جراحيا حديثا يعمل على ثلاثة تخصصات في آن واحد، وهي: (الأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والمخ والأعصاب)، وتبلغ تكلفته 680 ألف ريال سعودي، إضافة إلى جهازي تنفس صناعيين حديثين خصصا للأطفال الخدج حديثي الولادة، وجهاز تلفزيوني «النترا ساوند» لتشخيص أمراض الكلى وحصوات المرارة وأورام الغدة الدرقية، ويمكن استخدامه في تشخيص أمراض القلب.

وثمّن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، الدعم المستمر الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي بالمحافظة، والذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ككل، مبينا أن المستشفى يستقبل بمتوسط من 400 إلى 500 مريض يوميا.

على صعيد متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1,000 كرتون تمور للأسر النازحة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج استفاد منها 1,000 أسرة، في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة.