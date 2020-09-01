شكرا لقرائتكم خبر وزير خارجية الإمارات: السلام لن يكون على حساب فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد إن موقف بلاده «ثابت وراسخ في دعم الموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف «الإمارات ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة، وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».

وثمن بن زايد «دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة دولة الإمارات»، مؤكدا أن «الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهم».

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جاء ذلك في كلمة ألقاها عن بعد خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية بدولة الإمارات، وقال «اليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم، كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير».

وأضاف «سنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات وهو موقف نابع من قناعة متجذرة لا تغيره أية اعتبارات».

وتم الإعلان خلال اللقاء عن بدء تأسيس نادي صداقة إماراتي فلسطيني يعمل على تمتين التواصل، ويدعم تعزيز العلاقات الإماراتية الفلسطينية في شتى المجالات.