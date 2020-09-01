شكرا لقرائتكم خبر 90 طنا مساعدات سعودية عاجلة لمتضرري سيول السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت السودان أخيرا.

وحملت الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي 90 طنا من المساعدات الإيوائية والغذائية، تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1.800 بطانية و210 سلال غذائية و40 طنا من التمور.

ويجري تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، الشريك المحلي المنفذ للمركز، بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، ويستفيد منها 31.980 فردا، لتوزيعها في شرق النيل بولاية الخرطوم، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة، علما بأنه رافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

وقدم مفوض العون الإنساني عباس الشيخ خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وقيادة المركز على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبينا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المعدة مسبقا، بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة وسفارة المملكة في الخرطوم ومفوضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.