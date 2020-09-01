شكرا لقرائتكم خبر كورونا يؤجل محاكمة البشير و27 متهما أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجأت محكمة سودانية أمس، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر.

وقال القاضي الذي ترأس المحكمة بعد 45 دقيقة من انعقاد الجلسة «ترفع الجلسة إلى 15 سبتمبر للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد».

وبداية الجلسة قال القاضي إن الحالة السياسية في البلاد «لا تؤثر سلبا أو ايجابا» على سير المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة «تقف على مسافة واحدة من الأطراف».

وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء، وخلال الجلسة دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد - 19.

Advertisements

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وفي حالة إدانة البشير والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام، وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 والتي أسفرت عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر عدة، وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.