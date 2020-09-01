التحالف يدمر طائرة مفخخة تستهدف المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وكانت الميليشيات الإرهابية استهدفت مساء الأحد الماضي مطار أبها الدولي دون وقوع خسائر بعد اعتراض الطائرة المفخخة، وسط استنكار دولي وعالمي للتصرفات الهمجية للميليشيات الانقلابية.

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