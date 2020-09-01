التحالف يدمر طائرة مفخخة تستهدف المملكة

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وكانت الميليشيات الإرهابية استهدفت مساء الأحد الماضي مطار أبها الدولي دون وقوع خسائر بعد اعتراض الطائرة المفخخة، وسط استنكار دولي وعالمي للتصرفات الهمجية للميليشيات الانقلابية.
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