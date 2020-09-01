شكرا لقرائتكم خبر ترمب: أشخاص في الظل يحركون بايدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن منافسه الانتخابي، المرشح الديمقراطي جو بايدن، خاضع لسيطرة أشخاص لم يسمهم ووصفهم بأنهم يتربصون في الظل، وأشار إلى أن بايدن لن يتمكن من تهدئة الاضطرابات.

وأوضح ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «إنه شخص ضعيف .. لقد كان ضعيفا طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة»، وقال إنه لا يرغب في مناقشة منافسه، مشيرا إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.

تأتي تعليقات ترمب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسة، إلى جانب احتجاجات العدالة الاجتماعية والعنصرية، على النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر.