ترمب: أشخاص في الظل يحركون بايدن

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وأوضح ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «إنه شخص ضعيف .. لقد كان ضعيفا طيلة حياته، ما كان ينبغي له الترشح للرئاسة»، وقال إنه لا يرغب في مناقشة منافسه، مشيرا إلى أن بايدن يخضع لتلاعب قوى أخرى.
تأتي تعليقات ترمب في الوقت الذي تسيطر فيه الاضطرابات في مدن أمريكية رئيسة، إلى جانب احتجاجات العدالة الاجتماعية والعنصرية، على النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر.
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