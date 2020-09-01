لأول مرة.. «البنتاجون» يكشف عدد صواريخ الصين «النووية».. وقلق أمريكي من ضربات جوية وبحرية وبرية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ولأول مرة، عن عدد الصواريخ ذات الرؤوس النووية التي تمتلكها الصين، وسط قلق من طموحات بكين في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وقال البنتاجون، في تقريره السنوي إلى الكونجرس الأمريكي عن الجيش الصيني، إن بكين لديها ما يزيد قليلاً عن 200 رأس نووي، وهي المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الأمريكي عن هذا العدد.

ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن الصين لديها نحو 320 رأساً نووياً، وذلك وسط توقع من البنتاجون برفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة.

Advertisements

وأضاف اتحاد العلماء أنه إذا نجحت الصين في تطوير قدراتها في صناعة الصواريخ النووية، فإنها تقترب من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة باسم "الثالوث".

ويأتي تقرير "البنتاجون" في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، وسعي واشنطن إلى حث بكين على الانضمام لمعاهدة كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة النووية.

يشار إلى أن صحيفة "جلوبال تايمز" المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني قد ذكرت في وقت سابق من هذا العام، أن بكين تحتاج لزيادة عدد رؤوسها الحربية النووية إلى 1000 رأس خلال فترة قصيرة نسبياً.