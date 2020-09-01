شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من كذب وخداع إعلام الإرهابية ودورهم فى نشر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب خالد هلالى، من الشائعات والانسياق خلف الأخبار الكاذبة التى تروج لها الجماعات الإرهابية، سواء من خلال اللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل التى تعمل ليل نهار أو من خلال القنوات الفضائية الموجهة لهذا الغرض الخبيث، حيث يتم استقطاب الفئات العمرية المختلفة من خلال بث الشائعات والأخبار الكاذبة، ويتزامن ذلك مع كل افتتاح للمشروعات القومية أو أى إنجاز جديد على أرض الواقع، نجد هذه القنوات الموجهة تشن هجوما وتذيع تقارير وأخبار كاذبة زعما منهم فى النيل من ثقة الشعب المصرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المصريين كشفوا ألاعيب هذه الجماعات الإرهابية، وأخبارهم الكاذبة والشائعات التى يروجون لها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعود لسرعة توفير المعلومة والنتائج على أرض الواقع التى يجدونها جراء المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع والتى لم نشهدها منذ سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ كم من المشروعات كان يتطلب مالا يقل عن 50 عاما لإنجازه.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين وخاصة الشباب عدم الانسياق خلف كل ما يروج عبر مواقع التواصل، وعدم مشاركة أيا من الأخبار دون الوقوف على حقيقتها، حتى لا نعطى لهؤلاء الجماعات أهمية تذكر، وأن يكون التجاهل هو أبلغ رد على هذه الجماعات.

يذكر أن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قال إن إعلام الإخوان دأب في تضليل وقلب الحقائق ومحاولاته المستميته لإحداث الزعزعة في وحدة الشعب المصرى وتكاتفه والتشكيك الدائم في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن استقرار الدولة وبناء مؤسساتها وأحداث التنمية الشاملة يزعجهم ويقومون بتسليط أدواتهم الإعلامية والفئة الضالة الخائنة التي تقوم بتشويه الإنجازات والواقع المصرى المتماسك أو عن طريق كتائبهم الإلكترونية التي بث الشائعات عبر المنصات الإلكترونية.