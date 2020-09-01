الداسوكين وطاليس في عمل جديد

يحضر الفنان، مصطفى داسوكين، لعودة فنية جديدة مع طاقة شابة شهيرة، هو الكوميدي طاليس.

وأعاد طاليس الداسوكين، الذي كان نجما حاضرا بقوة في ساحة الكوميديا، إلى الأضواء من جديد في عمل، يصدر قريبا.

وشارك طاليس جمهوره، اليوم الثلاثاء، صورة مع داسوكين، وقال حولها في تدوينته: “الحاج الداسوكين الأناقة والكاريزما وخفة الدم ديما حاضرة… فنان من طينة الكبار شرف ليا نخدم معاك”.

وتعامل طاليس، سابقا، مع فنانين كبار، منهم السعدية أزكون، والفنانة فضيلة بنموسى، التي شاركت في عروض مجموعته “هيموراجي”، وسلسلة “ولاد علي”.

ويعتبر مصطفى الداسوكين، البالغ من العمر 78 سنة، من أكثر الممثلين المغاربة تجربة، وقدم عددا كبيرا من الأعمال في المجال المسرحي، والتلفزي كذلك.