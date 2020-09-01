حصيلة كورونا تمس كل جهات المملكة.. تفاصيل التوزيع الجغرافي للفيروس في المغرب

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، توزعتب بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 61 ألف و399 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح المسؤول أنه تم تسجيل 420 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (301 بالدار البيضاء، 24بالمحمدية، 16 بالنواصر، و 15 بكل من مديونة وبرشيد،و2 ببن سليمان، و43 بالجديدة، 3 بسطات، وحالة واحدة بسيدي بنور).

193 حالة بجهة مراكش-آسفي (73 حالة بمراكش،، 82 بقلعة السراغنة، 10 باليوسفية، 20 بالرحامنة، 6 بآسفي، وحالة واحدة بالصويرة والحوز. 136 حالة بجهة فاس-مكناس (46حالة بفاس، 29بمكناس، و21 بتازة، 18ببولمان، 11بإفران و10 بالحاجب)، كما سجلت 114حالة بجهة درعة-تافيلالت (48 حالة بالرشيدية، 13 بورززات، 45 بميدلت و2 بزاكورة، 6 بتنغير.

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113 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (29بالصخيرات-تمارة،35 بالقنيطرة، 19 بالرباط، 24 بسلا، و5 بسيدي سليمان، وحالة واحدة بالخميسات). كما تم تسجيل 84 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (37 بطنجة، و 26 بتطوان و3 بالمضيق- الفنيدق، و11 بالعرائش، و17بالحسيمة وحالة واحدة بالعرائش)،

وتم أيضا رصد 53 حالة بجهة سوس-ماسة (28 حالة بأكادير ادا وتنان، و19 بإنزكان-أيت ملول و1 بتزنيت، 3 بشتوكة آيت باها، 2 بتارودانت)، 26حالة بالجهة الشرقية ( 16 بوجدة-أنكاد، و6 بكرسيف وحالتان بجرادة وبركان)، 24 حالة بجهة بني-ملال خنيفرة (7 بخريبكة، و4 بأزيلال، 4 باخنيفرة، و4 بالفقيه بنصالح،و5 ببني ملال).

17 حالة بجهة كلميم-واد نون (4 بكلميم، و7 بطانطان،و6 بسيدي افني)، و3 حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء (2 بالعيون وحالة واحدة بالسمارة)، و9 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب (كلها بإقليم واد الذهب).