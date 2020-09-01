حصيلة كورونا في المغرب .. 1191 إصابة جديدة مع حصيلة وفيات قياسية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 63781 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 1327 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس ، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 48922.

وأضاف المتحدث تم تسجيل 43 حالة وفاة وهو أكبر عدد في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 1184 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.